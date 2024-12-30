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Китай активизирует усилия по развитию морской ветроэнергетики

1:40
Экономика

Судно "Tiejian Wind Power 2000", изготовленное в Китае, представляет собой выдающееся достижение в области технологии установки ветряных турбин. 

Ветроэнергетика
Фото: freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Ветроэнергетика

Проект имеет важное значение для роста морской энергетики в стране, сообщает "Синьхуа". Компания-производитель China International Marine Containers (CIMC) доставила судно в Яньтай (провинция Шаньдун на востоке Китая).

Конструкция имеет длину 136 метров и ширину 53 метра, что обеспечивает ему устойчивость и вместительность при выполнении операций по установке ветряных турбин. Крейсерская скорость в 8 узлов обеспечивает достаточную мобильность, позволяя быстро перемещаться между различными строительными площадками.

Одним из самых значительных аспектов "Tiejian Wind Power 2000" является его система динамического позиционирования DP-2. Она позволяет судну сохранять точное положение в сложных морских условиях, что крайне важно для безопасной и эффективной установки оборудования. 

Кроме того, судно оснащено мощным краном, который способен поднимать грузы весом до 2000 тонн. Это открывает возможности для установки крупных и мощных ветряных турбин, что непосредственно влияет на экономическую эффективность и экологическую устойчивость энергетических проекторов в морской среде. Высота крюка в 165 метров позволяет работать с современными моделями ветряных турбин, мощность которых достигает 20 МВт и выше.

Уточнения

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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