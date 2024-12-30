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Как не потерять свои деньги в мире активов — эксперт о рисках

1:35
Экономика

В настоящее время биткоин занимает первую позицию по доходности, однако через месяц может оказаться на последнем месте.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Так считает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. В интервью "МК" он порекомендовал россиянам обходить стороной биткоин, так как это крайне волатильный и рискованный актив, который нельзя хранить в качестве сбережений. По мнению эксперта, для успешной торговли криптовалютой необходимо обладать профессиональными навыками в этой области.

Золото, по словам Остапковича, имеет тенденцию дорожать в условиях растущей инфляции. С ним сложно потерять, но и значительного выигрыша можно и не получить. Золото всегда можно приобрести, однако с ликвидностью этого драгоценного металла могут возникнуть определенные трудности.

Для сбережений в 100-300 тысяч рублей лучший вариант — депозит. А если сумма составляет 10-12 миллионов, то стоит рассмотреть возможность вложения части средств в золотые слитки или ювелирные изделия. При этом необходимо помнить, что украшения приобретаются по одной цене, как произведения искусства, и при необходимости быстрой продажи может понадобиться расстаться с ними по более низкой цене, отражающей стоимость лома.

Эксперт считает, что в предстоящем году россияне должны ориентироваться на депозиты в банках. На сегодня это самый выгодный, простой и доступный финансовый инструмент, который обеспечивает стабильный доход.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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