Россия увеличивает производство колбасных изделий

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние десять месяцев в России было произведено около 2,1 миллиона тонн колбасных изделий, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info Колбасные изделия

Об этом сообщает "Российская газета". В стране наибольшей популярностью пользуются вареная колбаса, сардельки, сосиски и шпикачки, объем их производства составляет до 1,4 миллиона тонн.

Половину этого объема обеспечивают мясокомбинаты Центральной России, а 18% рынка вареных колбас представлено Владимирской областью.

Второе место по популярности занимает копченая колбаса, которой было произведено почти 600 тысяч тонн; абсолютным лидером по ее выпуску стала Москва. Жареная колбаса замыкает тройку лидеров с объемом производства 1,3 тысячи тонн, причем за год ее выпуск удвоился.

На Калужскую область приходится более 40% колбасок для жарки.

Эксперт Олег Литяйкин отметил, что российские компании увеличивают объемы мясного производства, и по итогам года объем экспорта готовой продукции и колбас может достичь 95 тысяч тонн, что составит рост на 16%.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.





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