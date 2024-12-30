Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не потерять свои деньги в мире активов — эксперт о рисках
Тёплый пол без ошибок: какой тип подойдёт вам
Эффективный способ ускорить создание рельефного пресса
Время не теряется зря: 3 способа очистки сотейника от карамели
Эксперты оценили объем льготной ипотеки в России в декабре
Невидимая беда: депрессия у малышей и подростков
Россиянам дали совет на случай попадания фейерверка в окно
Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Картошка фри: вкусно, но смертельно опасно

Россия увеличивает производство колбасных изделий

1:21
Экономика

За последние десять месяцев в России было произведено около 2,1 миллиона тонн колбасных изделий, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Колбасные изделия
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info
Колбасные изделия

Об этом сообщает "Российская газета". В стране наибольшей популярностью пользуются вареная колбаса, сардельки, сосиски и шпикачки, объем их производства составляет до 1,4 миллиона тонн.

Половину этого объема обеспечивают мясокомбинаты Центральной России, а 18% рынка вареных колбас представлено Владимирской областью.

Второе место по популярности занимает копченая колбаса, которой было произведено почти 600 тысяч тонн; абсолютным лидером по ее выпуску стала Москва. Жареная колбаса замыкает тройку лидеров с объемом производства 1,3 тысячи тонн, причем за год ее выпуск удвоился.

На Калужскую область приходится более 40% колбасок для жарки.

Эксперт Олег Литяйкин отметил, что российские компании увеличивают объемы мясного производства, и по итогам года объем экспорта готовой продукции и колбас может достичь 95 тысяч тонн, что составит рост на 16%.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Последние материалы
Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области
Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой
Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса
Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом
Праздничный стол за 2 часа: меню, которое вас удивит
Названы главные правила тренировок после 60 лет
Как учитывать энергетику деревьев при посадке на своём участке
Сон с питомцами может вызвать проблемы с глазами
Распределение вещей в авто: советы для безопасной езды
Правда о собаках: разбираем мифы и стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.