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2024 год стал трудным для инвестиций в роскошь

1:16
Экономика

В этом году потребители по всему миру значительно сократили свои расходы на товары класса "люкс".

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

Это привело к снижению рынка на 2% по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в элементы роскоши, такие как изысканные вина и произведения искусства, оказались не самым удачным финансовым решением.

Причины этого сокращения связаны с общим экономическим климатом, включая влияние Китая на рынок. Например, в России также наблюдаются изменения в потреблении товаров класса "люкс".

Инвестиции в предметы роскоши, к сожалению, показали негативные результаты в этом году. Инвесторы, вложившие средства в искусство в начале года, к концу ноября потеряли в среднем 16%. Ситуация с изысканными вином аналогична: снижение составило около 11% за тот же период. Цены на бриллианты упали почти на 20%, в то время как коллекционные автомобили остались сравнительно стабильными, как сообщает bfm.ru со ссылкой на журнал The Economist.

Это связано с тем, что активы в сфере роскоши стали менее привлекательными по сравнению с другими инвестициями, такими как ценные бумаги.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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