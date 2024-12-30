Космическая связь России достигла новых высот в 2024 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Космическая связь" успешно выполнила план по выручке, составивший 14 миллиардов рублей.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

На конец года выручка превысила 15 миллиардов рублей. Генеральный директор Алексей Волин подчеркнул, что 2024 год оказался чрезвычайно успешным для "Космической связи", что соответствует ожиданиям предприятия.

Волин также отметил, что за год увеличилось количество зарубежных стран, в которых "Космическая связь" предоставляет свои услуги. При этом соотношение иностранных и российских контрактов остается равным 50 на 50.

Кроме того, генеральный директор сообщил о достижениях компании в борьбе с цифровым неравенством (УЦН). "Космическая связь" сотрудничает с ПАО "Ростелеком" и его дочерним предприятием АО "РТКомм.РУ". За последние два года более 100 населенных пунктов получили доступ к интернету благодаря спутниковым технологиям, сказал Волин.

Уточнения

Интерне́т — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.





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