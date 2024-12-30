Какие подарки выбирали россияне в этом сезоне

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Среди покупателей в декабре 2024 года наиболее популярными были разнообразные подарочные наборы, сладости, техника, пижамы, а также товары для дома и красоты.

Фото: pexels.com by Users on Pexels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подарок

Об этом сообщают "Известия" ссылаясь на данные аналитиков.

По итогам декабря россияне чаще выбирали подарочные наборы по сравнению с сертификатами. Средняя стоимость таких наборов составила около тысячи рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. В то же время средний чек на сертификаты достиг 2,1 тысячи рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена сладких подарков, приобретаемых россиянами, составила 612 рублей, что на 10% выше показателя 2023 года. Количество покупок такого вида подарков увеличилось на 12%.

Наиболее востребованными в этом году стали комплекты парфюмерии, наборы с сухофруктами и продуктами длительного хранения, а также творческие наборы.

Уточнения

Сезон (фр saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.





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