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Какие подарки выбирали россияне в этом сезоне

1:08
Экономика

Среди покупателей в декабре 2024 года наиболее популярными были разнообразные подарочные наборы, сладости, техника, пижамы, а также товары для дома и красоты.

Подарок
Фото: pexels.com by Users on Pexels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подарок

Об этом сообщают "Известия" ссылаясь на данные аналитиков.

По итогам декабря россияне чаще выбирали подарочные наборы по сравнению с сертификатами. Средняя стоимость таких наборов составила около тысячи рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. В то же время средний чек на сертификаты достиг 2,1 тысячи рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена сладких подарков, приобретаемых россиянами, составила 612 рублей, что на 10% выше показателя 2023 года. Количество покупок такого вида подарков увеличилось на 12%.

Наиболее востребованными в этом году стали комплекты парфюмерии, наборы с сухофруктами и продуктами длительного хранения, а также творческие наборы.

 

Уточнения

Сезон (фр  saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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