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В Кургане продают редкую пятирублёвую монету за 5 миллионов рублей

0:47
Экономика

В Кургане выставлена на продажу редкая пятирублевая монета за пять миллионов рублей. Продавец утверждает, что у монеты имеется уникальная ошибка: орёл на реверсе смещён вправо.

Советский рубль
Фото: coinslave.ru/index.php?productID=28 by СССР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Советский рубль

Это особенность делает монету ценным коллекционным предметом. Об этом сообщается на одном из популярных сайтов с объявлениями.

"Внимание коллекционеров, продаю очень редкую пятирублёвую монету со смещённым орлом. Орёл смещён вправо. Год выпуска 1997", — говорится в объявлении.

Также в Кургане выставлена на продажу купюра номиналом 100 рублей с редким зеркальным номером. Её владелец планирует получить за неё десять тысяч рублей.

Уточнения

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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