Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в 2025 году

После завершения налогового года и подачи налоговой декларации россияне могут подавать заявление на налоговый вычет. Об этом рассказал кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Как отметил эксперт, для того чтобы подать заявление на возмещение переплаченного налога, необходимо, чтобы был закрыт налоговый год (2024) и сдана налоговая декларация. Экономист пояснил, что существует три основных способа получения вычета.
Первый способ — после окончания года, в котором возникло право на вычет, необходимо подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением документов, подтверждающих право на вычет. В этом случае вычет предоставляется через возврат переплаченного НДФЛ.
Второй способ — до окончания года, в котором возникло право на вычет, можно обратиться к работодателю с письменным заявлением при условии, что налоговый орган подтвердит право на получение вычета. В этом случае налоговый вычет будет предоставлен в виде не удержания НДФЛ с заработной платы.
Третий способ — после окончания года подать заявление о налоговых вычетах в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте налоговой службы, пишет "Лента.ру".
Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.
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