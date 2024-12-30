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Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в 2025 году

1:26
Экономика

После завершения налогового года и подачи налоговой декларации россияне могут подавать заявление на налоговый вычет. Об этом рассказал кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Как отметил эксперт, для того чтобы подать заявление на возмещение переплаченного налога, необходимо, чтобы был закрыт налоговый год (2024) и сдана налоговая декларация. Экономист пояснил, что существует три основных способа получения вычета.

Первый способ — после окончания года, в котором возникло право на вычет, необходимо подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением документов, подтверждающих право на вычет. В этом случае вычет предоставляется через возврат переплаченного НДФЛ.

Второй способ — до окончания года, в котором возникло право на вычет, можно обратиться к работодателю с письменным заявлением при условии, что налоговый орган подтвердит право на получение вычета. В этом случае налоговый вычет будет предоставлен в виде не удержания НДФЛ с заработной платы.

Третий способ — после окончания года подать заявление о налоговых вычетах в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте налоговой службы, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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