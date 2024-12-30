Неожиданные цифры! Сколько зарабатывают мастера по ремонту квартир

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня рынок ремонта квартир в России предлагает мастерам различные возможности для заработка, которые зависят от выбранного сегмента — эконом, бизнес, премиум или люкс.

Фото: mos.ru is licensed under public domain ремонт

Средняя зарплата специалиста по внутренней отделке в 2024 году составляет около 100 тысяч рублей в месяц, но в некоторых вакансиях предлагают заработок от 150 до 250 тысяч рублей. Самозанятые мастера, в свою очередь, могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, особенно если речь идёт о высококвалифицированных малярах и отделочниках.

Эксперт по внутренней отделке и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рассказал "Российской газете", что в эконом-сегменте, несмотря на то что многие вакансии предлагают доходы от 100 тысяч рублей, бывают и объявления с диапазоном от 30 до 450 тысяч. Это зависит от региона, объёма работ, сложности проекта и условий сотрудничества с заказчиком.

В бизнес-сегменте требования заказчиков растут. Здесь чаще требуются дизайн-проекты, качественные материалы и высокий уровень исполнения. Мастера могут рассчитывать на стабильный доход от 150 тысяч рублей и выше, особенно если работают в составе опытной бригады или с надежной компанией, предоставляющей постоянный поток заказов.

Премиум и люкс сегменты требуют ещё большего уровня мастерства, так как здесь используются дорогие и эксклюзивные материалы, такие как мрамор, авторские элементы декора и другие элементы, требующие высокого профессионализма и художественного вкуса.

Мастера в этих сегментах могут зарабатывать от 200 до 300 тысяч рублей и выше, а самые востребованные специалисты могут получать и до полумиллиона рублей в месяц.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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