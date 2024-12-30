Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весной зола с мёдом оживляют семена: вот как правильно их обработать — рассада будет крепкой
Агата Муцениеце заинтриговала подписчиков снимком букета невесты
Неожиданные цифры! Сколько зарабатывают мастера по ремонту квартир
Загадка за пределами Нептуна: вскоре мы узнаем правду о девятой планете
Главные ошибки при покупке ёлочных игрушек
Какой объект во Вселенной считается самым округлым
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два

Раскрыта реальная причина роста курса доллара

1:38
Экономика

На торгах на Московской бирже курс пары CNY/RUB увеличился на 0,83 руб., достигнув 14,49. На внебиржевых торгах курс пары USD/RUB подскочил на 5,99 руб., составив 105,75, а пара EUR/RUB выросла на 6,04 руб., достигнув 110,26.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

Эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила резкий рост курса доллара следующими факторами. По её мнению, падение рубля было связано с новостями о крушении азербайджанского самолёта в результате инцидента в воздухе над территорией России. 

Сессия 28 декабря на российских фондовых площадках завершилась в плюсе при небольших объёмах торгов. Индекс Мосбиржи, номинированный в рублях, к последнему часу вырос на 0,8%, а долларовый РТС — на 0,78%, пишет "Рамблер".

Как отметила аналитик, позитивный фон на фондовых рынках был обусловлен новыми корпоративными новостями и заявлением о дивидендах. Важным фактором также стало публикация итогов заседания Центрального банка России 20 декабря, на котором стало известно, что регулятор не настроен на чрезмерно жёсткую монетарную политику. Участники рынка восприняли это как сигнал, что в 2025 году Банк России может смягчить свою политику по инфляции.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Советы
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников? Аудио 
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Последние материалы
Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу
Какой объект во Вселенной считается самым округлым
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Растения-подсказки: как определить кислотность почвы по соседям чистотела
Почему собака много спит? Названы основные причины
Привыкание к маслу — миф или реальность? Ответ вас удивит
Чёрный космос: как Вселенная скрывает свои секреты от нас
Сорта помидоров, которые сохранят свежесть до полугода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.