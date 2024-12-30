Раскрыта реальная причина роста курса доллара

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

На торгах на Московской бирже курс пары CNY/RUB увеличился на 0,83 руб., достигнув 14,49. На внебиржевых торгах курс пары USD/RUB подскочил на 5,99 руб., составив 105,75, а пара EUR/RUB выросла на 6,04 руб., достигнув 110,26.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оплата наличными

Эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила резкий рост курса доллара следующими факторами. По её мнению, падение рубля было связано с новостями о крушении азербайджанского самолёта в результате инцидента в воздухе над территорией России.

Сессия 28 декабря на российских фондовых площадках завершилась в плюсе при небольших объёмах торгов. Индекс Мосбиржи, номинированный в рублях, к последнему часу вырос на 0,8%, а долларовый РТС — на 0,78%, пишет "Рамблер".

Как отметила аналитик, позитивный фон на фондовых рынках был обусловлен новыми корпоративными новостями и заявлением о дивидендах. Важным фактором также стало публикация итогов заседания Центрального банка России 20 декабря, на котором стало известно, что регулятор не настроен на чрезмерно жёсткую монетарную политику. Участники рынка восприняли это как сигнал, что в 2025 году Банк России может смягчить свою политику по инфляции.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.