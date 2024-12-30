Энергия из мусора: в России начали переработку отходов на электростанции

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России впервые заработала электростанция, которая превращает бытовые отходы в энергию.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Этот уникальный объект построила группа компаний "РТ-Инвест", входящая в состав "Ростех". Первая из пяти таких электростанций была введена в эксплуатацию в подмосковном Воскресенске.

Что умеет новый завод

Завод способен перерабатывать до 700 тысяч тонн отходов в год. Речь идет о так называемых "хвостах" — мусоре, который остаётся после сортировки и не подлежит переработке. В процессе утилизации отходов предприятие вырабатывает 520 миллионов киловатт-часов энергии ежегодно. Это позволит обеспечить электричеством около 80 тысяч человек.

Масштабы проекта

Проект охватывает строительство ещё четырёх заводов энергоутилизации в Подмосковье и одного в Татарстане. Суммарно предприятия смогут перерабатывать 3,3 миллиона тонн отходов ежегодно. Это эквивалентно 60 миллионам мусорных пакетов, которые вместо захоронения на полигонах будут использованы для выработки энергии, сообщает РИА Новости.

Польза для экологии

Новые заводы помогут существенно снизить выбросы углекислого газа — на 3,8 миллиона тонн в год. Это ощутимый вклад в улучшение экологической ситуации, который повысит качество жизни более 18 миллионов человек. Дополнительно предприятия позволят ежегодно вырабатывать свыше 2,2 миллиона мегаватт-часов "зелёной" энергии.

Перспективы развития

Заводы, строящиеся в рамках программы "Ростеха", — шаг в будущее, где мусор становится не проблемой, а ресурсом. Эти объекты помогут сократить объемы захоронения отходов и развить возобновляемую энергетику. Полный запуск всех предприятий планируется в ближайшие годы, что позволит укрепить экологическую и энергетическую безопасность России.

Уточнения

Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения — и сооружений) для производства электроэнергии.



Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.



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