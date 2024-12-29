Доходы Суэцкого канала рухнули на 60%: Красное море стало опасным

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы Суэцкого канала в 2024 году снизились на 60%, что обернулось потерей $7 миллиардов для Египта. Основная причина — нападения на суда в Красном море и обострение региональной напряжённости.

Фото: panoramio.com by user 2433337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колонна судов вдоль Суэцкого канала

Что происходит в регионе?

С конца 2023 года йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать торговые и военные суда в Красном море, недалеко от входа в канал. Эти нападения серьёзно нарушили глобальные торговые пути. Крупнейшие контейнерные операторы перенаправили суда в обход Африки, что удлинило маршруты и повысило транспортные расходы. Однако это же принесло миллиарды прибыли перевозчикам за счёт роста тарифов.

Египет, собирающий сборы с судов, проходящих через канал, оказался в сложной ситуации. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что снижение доходов связано с геополитическими вызовами, но не уточнил подробностей.

Как отвечают мировые силы?

В регионе действует многонациональная военная группировка, включающая силы США и Европы, которые обеспечивают сопровождение торговых судов. Тем не менее, нападения хуситов, поддерживаемых Ираном, продолжаются. Они заявляют, что их атаки — это жест солидарности с палестинцами в конфликте Израиля и ХАМАС.

Однако интенсивность нападений в последние месяцы снизилась. Причина — внутренние проблемы Ирана и изменение приоритетов хуситов, которые начали наносить удары по Израилю. Дополнительные сложности создаёт уход России из сирийских портов и падение режима Башара Асада, что усилило неопределённость в регионе.

Есть ли надежда на восстановление?

Некоторые аналитики считают, что судоходство в Красном море начнёт восстанавливаться во второй половине 2025 года. Однако этот процесс будет зависеть от стабилизации обстановки и улучшения безопасности.

Уточнения

Суэ́цкий кана́л (араб. قناة السويس‎, Канат эс-Сувайс) — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря.



Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.



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