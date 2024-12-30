Приднестровье оставило без газа госучреждения Молдавии

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергетики Приднестровья приняли решение прекратить подачу газа в 12 государственных учреждений Молдавии, подключённых к газораспределительной сети непризнанной республики. Среди отключённых объектов — здания полиции, прокуратуры, больницы и школы.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Кто и почему остался без газа?

По данным пресс-службы Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, отключение затронуло учреждения в населённых пунктах Зоны безопасности, находящихся под контролем молдавских властей. В их числе здания полиции и прокуратуры в городе Бендеры. Решение об отключении газа приняла компания "Тираспольтрансгаз".

Предупреждение о возможном кризисе

Несколько дней назад "Тираспольтрансгаз" заявила о вероятном прекращении транзита российского газа с 1 января. В качестве исключения газоснабжение будет сохранено для многоквартирных домов, однако только для приготовления пищи. Отопление будет обеспечено лишь социально значимым объектам — больницам, столовым, продуктовым магазинам и отдельным котельным.

Что дальше?

Пока остаётся неизвестным, каким образом ситуация будет урегулирована. Приднестровские власти, ссылаясь на технические причины, предупреждают о возможных перебоях. Молдавия, в свою очередь, выражает обеспокоенность последствиями отключений для жителей и функционирования государственных учреждений.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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