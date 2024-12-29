Киев не останется без света: Польша опять протянула руку помощи

Украина может рассчитывать на поддержку Польши, если Словакия примет решение остановить поставки электроэнергии. Как сообщает Bloomberg, Варшава готова увеличить энергопоставки в Киев, чтобы избежать дефицита.
По данным издания, Польша уже обсудила возможные меры с Украиной. Несмотря на то, что детали переговоров остаются конфиденциальными, высокопоставленный чиновник подтвердил готовность страны увеличить внутреннее производство энергии. Это станет возможным при необходимости обеспечения потребностей украинской энергосистемы.
Словакия недавно заявила о вероятной приостановке экспорта электроэнергии на фоне внутренних проблем с энергобезопасностью. Это поставило Киев в затруднительное положение, так как стабильность энергоснабжения в стране уже осложнена последствиями военных действий.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
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