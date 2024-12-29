Киев не останется без света: Польша опять протянула руку помощи

Украина может рассчитывать на поддержку Польши, если Словакия примет решение остановить поставки электроэнергии. Как сообщает Bloomberg, Варшава готова увеличить энергопоставки в Киев, чтобы избежать дефицита.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Поддержка Украины: ключевой фактор

По данным издания, Польша уже обсудила возможные меры с Украиной. Несмотря на то, что детали переговоров остаются конфиденциальными, высокопоставленный чиновник подтвердил готовность страны увеличить внутреннее производство энергии. Это станет возможным при необходимости обеспечения потребностей украинской энергосистемы.

Почему это важно для Киева?

Словакия недавно заявила о вероятной приостановке экспорта электроэнергии на фоне внутренних проблем с энергобезопасностью. Это поставило Киев в затруднительное положение, так как стабильность энергоснабжения в стране уже осложнена последствиями военных действий.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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