Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отличие от курортного сбора, который составлял фиксированные 50 рублей за сутки с каждого посетителя, новый налог будет рассчитываться на основе налоговой базы.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сочи

Его размер будет зависеть от стоимости проживания, при этом минимальная сумма составит 100 рублей за сутки с одного номера.

В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от налоговой базы, а в течение следующих пяти лет она будет постепенно увеличиваться, достигая 5% к 2029 году. Обязанность по уплате туристического налога возложена на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного размещения.

Согласно Налоговому кодексу России, от уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:

Герои РФ, Герои Труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

работники и их семьи, проживающие на федеральной территории, а также с представители спорта, образования и искусства, приезжающие для участия в мероприятиях, и те, кто зарегистрирован в Краснодарском крае;

студенты, обучающиеся на очной форме в образовательных учреждениях Сириуса;

многодетные семьи также освобождены от уплаты налога.

Дополнительные средства, полученные от туристического налога, будут направлены на улучшение туристической инфраструктуры региона.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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