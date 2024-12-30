Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году

В отличие от курортного сбора, который составлял фиксированные 50 рублей за сутки с каждого посетителя, новый налог будет рассчитываться на основе налоговой базы.
Его размер будет зависеть от стоимости проживания, при этом минимальная сумма составит 100 рублей за сутки с одного номера.
В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от налоговой базы, а в течение следующих пяти лет она будет постепенно увеличиваться, достигая 5% к 2029 году. Обязанность по уплате туристического налога возложена на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного размещения.
Согласно Налоговому кодексу России, от уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:
Дополнительные средства, полученные от туристического налога, будут направлены на улучшение туристической инфраструктуры региона.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.