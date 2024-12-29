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Трамп вновь пытается заполучить Гренландию

1:14
Экономика

Когда Дональд Трамп впервые заговорил о возможности покупки Гренландии, большого стратегического острова, принадлежащего Дании, в 2019 году, это восприняли как шутку.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Однако после того как премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла его предложение, Трамп отменил запланированную поездку в Данию.

Недавно Трамп вновь попытался возобновить обсуждение, назначив своего посла в Копенгагене и заявив, что "владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что богатый ресурсами остров "не продается", сообщает The Guardian.

На первый взгляд, это выглядит как политический театр абсурда. Тем не менее, Трамп, известный своими нестандартными подходами, регулярно превращает немыслимое в мыслимое, а мыслимое — в неизбежное.

Рид Гален, президент JoinTheUnion.us, отметил:

"Мы должны воспринимать его всерьез. Если Трамп приедет в Копенгаген с чеком на 1 триллион долларов для Гренландии, возможно, датчане его примут — кто знает".

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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