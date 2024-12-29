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Китай готовится снизить пошлины на 935 товаров

1:08
Экономика

С начала следующего года Китай снизит импортные пошлины на этан, а также на некоторые виды переработанного медного и алюминиевого сырья.

В порту
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В порту

Министерство финансов объявило о пересмотре различных категорий импортных пошлин, который вступит в силу 1 января. Эта мера направлена на увеличение импорта высококачественной продукции, расширение внутреннего спроса и содействие открытию рынка на высоком уровне, как говорится в официальном заявлении правительства. Об этом сообщает Reuters.

Временные импортные пошлины, которые будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, будут применяться к 935 товарам.

Импортные пошлины на этан и некоторые виды переработанного медного и алюминиевого сырья будут снижены в целях поддержки "зеленого" и низкоуглеродного развития.

Также будут снижены импортные пошлины на такие товары, как циклосиликат циркония натрия, вирусные векторы для CAR-T-терапии опухолей и проволоки из никель-титанового сплава для хирургических имплантатов.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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