Мошенники начали использовать банковский троян NGate для кражи средств

Мошенники начали использовать обновленную версию банковского трояна NGate для кражи денег у российских пользователей.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Киберполиции России".

Злоумышленники звонят жертвам, выдавая себя за представителей, предлагающих различные социальные выплаты или другие финансовые выгоды. Затем они предлагают перейти по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с NGate, замаскированный под приложение портала Госуслуг, Банка России или одного из популярных банков. Данные с карты считываются и отправляются мошенникам. Пока жертва держит карту рядом со своим смартфоном, преступники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных.

Россиян призывают быть внимательными и делиться этой информацией с родными и близкими.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.



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