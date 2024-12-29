Китай представил прототип высокоскоростного поезда CR450

В Пекине состоялся дебют прототипа высокоскоростного поезда CR450, который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Сообщает "Синьхуа" со ссылкой на железнодорожного оператора страны.
Прототип CR450 может достигать скорости до 450 километров в час во время испытаний, что демонстрирует высокие достижения Китая в сфере железнодорожных технологий, заявила компания China State Railway Group Co., Ltd. (Китайская железная дорога).
Новая модель будет значительно быстрее текущих высокоскоростных поездов CR400 Fuxing, которые курсируют со скоростью 350 километров в час.
Китайская железная дорога планирует провести серию испытаний прототипа на линии и оптимизировать его технические характеристики, чтобы CR450 поступил в коммерческую эксплуатацию в кратчайшие сроки.
Прототип (инженерия) — работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании.
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