Китай представил прототип высокоскоростного поезда CR450

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Пекине состоялся дебют прототипа высокоскоростного поезда CR450, который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info Машинист

Сообщает "Синьхуа" со ссылкой на железнодорожного оператора страны.

Прототип CR450 может достигать скорости до 450 километров в час во время испытаний, что демонстрирует высокие достижения Китая в сфере железнодорожных технологий, заявила компания China State Railway Group Co., Ltd. (Китайская железная дорога).

Новая модель будет значительно быстрее текущих высокоскоростных поездов CR400 Fuxing, которые курсируют со скоростью 350 километров в час.

Китайская железная дорога планирует провести серию испытаний прототипа на линии и оптимизировать его технические характеристики, чтобы CR450 поступил в коммерческую эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Уточнения

Прототип (инженерия) — работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании.



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