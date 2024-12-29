Утверждена инвестпрограмма РЖД на 2025 год

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров РЖД одобрил инвестиционную программу компании на 2025 год, общий объем которой составит 890,9 миллиарда рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info поезд

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой пресс-службу компании.

Вопрос о корректировке инвестиционной программы и финансового плана РЖД на 2024 год, а также их утверждении на 2025 год обсуждался на совете директоров. Предполагается, что объем инвестиций на 2025 год составит около 890 миллиардов рублей, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в середине декабря.

Основная часть средств, а именно 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт 4,5 тысячи километров путей, замену и модернизацию автоматических устройств, электроснабжения и связи, развитие пассажирского комплекса, а также мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.

Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется закупить 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также будет продолжена программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов как дальнего, так и пригородного сообщения.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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