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Успешные бизнесвумен завоевали финансовый Олимп ХМАО в 2024 году

1:36
Экономика

В 2024 году пять женщин из Югры заработали свыше одного миллиарда рублей.

Офисные работники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офисные работники

URA.RU представил рейтинг самых успешных югорчанок.

Инна Вайншток — дочь экс-топ-менеджера "Транснефти" и "Лукойла". Владеет 92% акций ЗСПК, чья выручка составляет почти два миллиарда рублей. Также имеет доли в других компаниях на сумму девять миллиардов рублей.

Диляра Родомакина владеет компанией "Инновациястрой", привлекла инвестиции на восемь миллиардов рублей. Является директором АНО "ЦТИБК "Бердэм"" и президентом Федерации корэш по ХМАО. Концертный директор российского исполнителя Бахтавара.

Нина Жукова в партнерстве с Владимиром Борисовым владеет Сургутским пивоваренным заводом. Занимается продажей строительных и отделочных материалов. Торговый дом "КБГ" приносит 30 миллиардов рублей в год. Доля в компаниях превышает 2,5 миллиарда рублей, а доходы составляют 35 миллиардов рублей.

В активы  Анастасии Бокаревой входят автосервисные предприятия и финансовые проекты. Годовой доход от бизнеса составляет 268 миллионов рублей.

Мария Королева владеет компанией "Денкарс", предоставляющей услуги по ремонту нефтяных скважин. Годовая выручка от этого бизнеса превышает два миллиарда рублей. Руководит транспортной компанией "Инвест-НАФТА".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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