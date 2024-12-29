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12 учреждений Кишинёва остаются без голубого топлива из-за долга перед Газпромом

Экономика

Газовая компания из Тирасполя (Приднестровье) приостановила поставки голубого топлива для 12 учреждений, которые под контролем Кишинева (Молдавия).

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Это связано с нарастающими долгами перед "Газпромом" и сокращением объемов поставок, сообщает "Царьград. Молдавия".

В газовом противостоянии между Молдавией и Приднестровьем произошел новый виток: "Тираспольтрансгаз" отключил 12 государственных учреждений, находящихся под контролем Кишинева.

Основная причина – ограниченные поставки. Согласно контракту, в Приднестровье должно поступать 5,7 миллиона кубометров газа в месяц в обмен на электроэнергию, но этого явно недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

Обостряет ситуацию решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года.

Газовая компания озвучила многомиллионную задолженность "Молдовагаза", которую молдавское правительство не готово признать в полном объёме. По результатам аудита Кишинев предложил выплатить "Газпрому" всего 8,6 миллиона долларов из заявленных 709 миллионов.

Уточнения

Тира́споль — город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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12 учреждений Кишинёва остаются без голубого топлива из-за долга перед Газпромом
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