Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый взгляд на закуски: ваш праздничный стол запомнится этим рулетом
Домашний огород зимой: секреты выращивания зелени из остатков
Уникальная находка в Норвегии: конь, который знал тайны прошлого
Способ оживить старые семена: какая нужна вода
Бронхит и вейпинг: что связывает электронные сигареты и симптомы
Почему обычное масло поможет защитить двери в мороз
Постаревший Том Круз ищет, кому бы по наследству передать своего героя
Как изменится туризм в 2025: от авиарейсов до налогов
Кефир с какой жирностью рекомендуют диетологи

Россия вышла на вторую позицию по поставкам зерна и бобовых в Марокко

0:55
Экономика

Посол России в Марокко Владимир Байбаков сообщил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Марокко активно развивается.

Бобовые культуры
Фото: pixabay.com by 821292, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бобовые культуры

В течение года отношения между двумя странами продолжали укрепляться во всех сферах, включая торговлю. Объем товарооборота оставался на высоком уровне, сообщает ТАСС.

Особенно заметным был рост поставок сельскохозяйственной продукции.

Россия занимает второе место по экспорту зерновых и бобовых культур в Марокко. В 2024 году общий объём поставок составил около 766 тысяч тонн.

Для сравнения, в 2023 году Россия занимала восьмое место с объемом поставок в 209 тысяч тонн. Основными экспортируемыми культурами были мягкая пшеница, кукуруза и ячмень.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина
Российский шоу-бизнес
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина Аудио 
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Последние материалы
Эти два лекарственных растения укрепят ваши волосы и мгновенно их увлажнят
Дурное влияние — мошенники заманивали детей в казино с помощью Roblox
5 способов использовать материнский капитал, которые вас удивят
Закон о тишине: как добиться спокойствия в жилом доме
Кинолог рассказал, как правильно провести с собакой Новый год
Как снег помогает справляться с грязью в авто
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Обнаружили утечку газа? Важные шаги, которые спасут вам жизнь
Простая проверка грунта: уксус раскроет секрет вашей почвы
Как сэкономить время на кухне в Новый год: простые блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.