Россия вышла на вторую позицию по поставкам зерна и бобовых в Марокко

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол России в Марокко Владимир Байбаков сообщил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Марокко активно развивается.

Фото: pixabay.com by 821292, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бобовые культуры

В течение года отношения между двумя странами продолжали укрепляться во всех сферах, включая торговлю. Объем товарооборота оставался на высоком уровне, сообщает ТАСС.

Особенно заметным был рост поставок сельскохозяйственной продукции.

Россия занимает второе место по экспорту зерновых и бобовых культур в Марокко. В 2024 году общий объём поставок составил около 766 тысяч тонн.

Для сравнения, в 2023 году Россия занимала восьмое место с объемом поставок в 209 тысяч тонн. Основными экспортируемыми культурами были мягкая пшеница, кукуруза и ячмень.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.



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