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Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире

1:56
Экономика

Разбившийся на юго-западе Южной Кореи самолёт был моделью Boeing 737-800 (США).

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Это одна из самых распространённых моделей пассажирских самолетов в мире, составляющая около 15% от общего числа воздушных судов такого типа (примерно 4400 из 28 000), сообщает The New York Times.

Boeing 737-800 относится к семейству Next-Generation, которое предшествует более современной модели 737 Max. В 2019 году две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели привели к глобальному запрету на полёты Max.

По данным Cirium, почти 200 авиакомпаний используют 737-800, включая пять южнокорейских: Jeju Air, T’way Air, Jin air, Eastar Jet и Korean Air. Самолёт популярен в Азии, Европе и Северной Америке. С 1998 года Boeing поставил клиентам около 5000 таких самолетов. Возраст Boeing 737-800 в мировом парке варьируется от 5 до более чем 27 лет. При правильном обслуживании пассажирский самолет может летать от 20 до 30 лет.

Столкновения самолетов с птицами — довольно распространенное явление. Иногда из-за этого повреждаются лобовые стёкла. В некоторых аэропортах для отпугивания птиц применяют соколов и другие методы. Например, в Международном аэропорту Муан, где произошла авиакатастрофа, по информации Корейского управления гражданской авиации, используют сигналы бедствия, чтобы отпугнуть пернатых, в некоторых ситуациях их отстреливают.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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