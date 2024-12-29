В России запустили первую электростанцию, работающую на бытовых отходах

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "РТ-Инвест", входящая в состав государственной корпорации "Ростех", запустила в России первую электростанцию, которая генерирует энергию из бытовых отходов.

Фото: t.me/rostecru is licensed under Free More info Электростанция в Воскресенске

Завод, построенный в Воскресенске (Московская область), готов к приёму и утилизации отходов и должен выйти на полную проектную мощность в первом квартале следующего года. Об этом сообщает "Ямал-Медиа" со ссылкой на слова представителей "Ростеха".

Предприятие способно перерабатывать до 700 тысяч тонн отходов в год, используя те фракции, которые непригодны для вторичной переработки. Станция будет производить до 520 миллионов киловатт энергии, которой хватит примерно на 80 тысяч жителей города.

Основным источником финансирования предприятия стали средства частных инвесторов, как уточнил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Всего порядка 2500 установок такого типа работают в мире, то есть эти технологии хорошо обкатаны и доказали свою эффективность. Рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана на уровне государства, профильных министерств и ведомств", — сказал он.

Уточнения

Воскресе́нск — город в юго-восточной части Московской области, административный центр городского округа Воскресенск. Численность населения — 95 071 чел. (2024).





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