Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженнифер Лопес заметили с культовым актёром на зимнем курорте
На этот вид спорта стоит обязательно обратить внимание людям старше 60 лет
Как обезьяны раскрывают секреты человеческого языка и технологий
Стресс у собаки: самые распространённые причины нервного напряжения питомцев
Новогодний стол за короткое время — идеи для быстрой и красивой сервировки
Ключ на старт — Donut Lab собираются изменить архитектуру электротранспорта
Ваш идеальный час для сжигания калорий: это совсем не утро
Рекордный год для рынка авто: что ждет дилеров в 2025
Где в саду посадить вишню? Ошибка может стоить урожая

Илон Маск выступает за выдачу грин-карт техническим специалистам

0:53
Экономика

Илон Маск пообещал активно защищать программу выдачи виз для иностранных технических специалистов.

загранпаспорт, виза
Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain
загранпаспорт, виза

В свою очередь, Дональд Трамп, который на своем первом президентском сроке ввел ограничения на использование виз, в субботу в интервью New York Post заявил о своей поддержке визовой программы для иностранных технических специалистов. Однако критики утверждают, что такая рабочая сила снижает зарплаты американских граждан.

Маск, натурализованный гражданин США, родившийся в Южной Африке, получил визу H-1B, а его компания по производству электромобилей Tesla в этом году получила 724 такие визы.

Визы H-1B обычно выдаются на три года, но их обладатели могут продлить их или подать заявление на получение грин-карты. 

Уточнения

Грин-карта (также Зелёная карта, гринкард, англ. green card, официальное название United States Permanent Resident Card, или Form I-551) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта (основной вариант формы I-551), подтверждающая наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать
Красота и стиль
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Стресс у собаки: самые распространённые причины нервного напряжения питомцев
Новогодний стол за короткое время — идеи для быстрой и красивой сервировки
Ключ на старт — Donut Lab собираются изменить архитектуру электротранспорта
Ваш идеальный час для сжигания калорий: это совсем не утро
Рекордный год для рынка авто: что ждет дилеров в 2025
Где в саду посадить вишню? Ошибка может стоить урожая
Как омолодить фиалку, не потеряв сортовые признаки
Как Лим Оон Куин потерял свою нефтяную империю
Почему целоваться с питомцем не всегда безопасно
Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.