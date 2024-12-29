Илон Маск выступает за выдачу грин-карт техническим специалистам

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск пообещал активно защищать программу выдачи виз для иностранных технических специалистов.

Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain загранпаспорт, виза

В свою очередь, Дональд Трамп, который на своем первом президентском сроке ввел ограничения на использование виз, в субботу в интервью New York Post заявил о своей поддержке визовой программы для иностранных технических специалистов. Однако критики утверждают, что такая рабочая сила снижает зарплаты американских граждан.

Маск, натурализованный гражданин США, родившийся в Южной Африке, получил визу H-1B, а его компания по производству электромобилей Tesla в этом году получила 724 такие визы.

Визы H-1B обычно выдаются на три года, но их обладатели могут продлить их или подать заявление на получение грин-карты.

Уточнения

Грин-карта (также Зелёная карта, гринкард, англ. green card, официальное название United States Permanent Resident Card, или Form I-551) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта (основной вариант формы I-551), подтверждающая наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.



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