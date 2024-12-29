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Как Лим Оон Куин потерял свою нефтяную империю

2:15
Экономика

Бывший магнат нефтяной торговли Лим Оон Куин стал объектом внимания в Сингапуре после объявления о банкротстве, которое было официально опубликовано 19 декабря в правительственном вестнике.

Нефтяной танкер
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер

Данное постановление затрагивает не только Лима Оон Куина, основателя компании Hin Leong Trading Pte., но и его детей — Лим Хьюи Чинга и Лим Чи Менга, которые также занимали позиции в управлении фирмы, пишет Bloomberg.

На протяжении многих лет Hin Leong Trading Pte. играла значительную роль в торговле нефтепродуктами, производстве смазочных материалов и управлении погрузочными терминалами, что сделало компанию известным игроком на рынке. Однако в 2020 году компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, вызванными резким падением цен на нефть, спровоцированным пандемией Covid-19. Несмотря на масштабные операции и успехи в прошлом, компания не смогла адаптироваться к новой экономической реальности и в конечном итоге обанкротилась.

Согласно отчетам, Лим Оон Куин и его компания были обвинены в сокрытии значительных убытков на сумму более 800 миллионов долларов, что привело к огромным финансовым последствиям для более чем 20 банков, оказавшихся перед лицом значительных обязательств из-за краха фирмы. Эти события обнажили не только проблемы в управлении корпоративными финансами, но и выявили риски, связанные с высокими поставками нефти в условиях нестабильного рынка.

Важным шагом в разрешении ситуации стало одобрение Верховным судом Сингапура соглашения об уплате 3,59 миллиарда долларов ликвидаторам Hin Leong Trading и кредитору HSBC Holdings Plc. В этом соглашении завершилось гражданское дело, касающееся требований к компании и её владельцам. Это решение стало важным шагом для восстановления справедливости и ликвидации долговых обязательств, связанных с одним из самых громких банкротств в истории нефтяной торговли Сингапура.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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