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Как завод в Мали по производству лития скорректирует мировые цены

1:35
Экономика

Запуск нового завода по переработке лития в Мали крупной китайской компанией Ganfeng Lithium может привести к значительным изменениям в ценообразовании на этот стратегически важный ресурс.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

Как упомянул независимый эксперт Леонид Хазанов, начальное снижение цен на литий на 5-10% вполне ожидаемо, учитывая увеличение предложения на рынке, передает "Прайм".

Учитывая масштаб нового завода, который будет обрабатывать до 1 миллиона тонн лития в год и принадлежит одному из крупных производителей, такое увеличение предложения может временно создать профицит, особенно если спрос останется прежним или не вырастет соответственно.

Это может привести к краткосрочному снижению цен на литий, что, в свою очередь, может снизить расходы для производителей, использующих литий в производстве аккумуляторов для электромобилей и других технологий.

Однако, несмотря на это краткосрочное снижение цен, Хазанов предполагает, что в течение нескольких месяцев мы можем увидеть рост цен на литий. Причины этого могут быть разнообразными. Во-первых, спрос на литий продолжает расти на фоне глобального перехода к электромобильности и увеличения использования литий-ионных аккумуляторов в технике. Во-вторых, если другие производители не смогут оперативно нарастить объемы производства в ответ на новое предложение из Мали, это может привести к балансировке спроса и предложения, что, в свою очередь, подстегнет цены.

Уточнения

Профицит бюджета (бюджетный профицит; англ. budget surplus) — положительное сальдо, превышение доходов бюджета над его расходами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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