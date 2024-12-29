Нефтяные компании Европы сворачивают инвестиции в зелёную энергетику

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году наблюдается заметный сдвиг в стратегии крупных европейских нефтекомпаний — разворот в сторону традиционных источников энергии, таких как нефть и газ.

Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяная вышка

Это стало реакцией на геополитические потрясения и неопределенность, царящую на мировых рынках, пишет Reuters.

Компании, такие как BP и Shell, ранее активно заявлявшие о своем намерении увеличить долю возобновляемых источников энергии, теперь делают шаг назад. Так, BP, которая планировала значительно расширить свои мощности в оффшорной ветрогенерации, похоже, пересматривает свои стратегические приоритеты. Это решение может быть связано с изменениями в рыночной среде, где высокие цены на нефть и газ делают углеводородные проекты более прибыльными в краткосрочной перспективе.

Shell, с другой стороны, полностью приостановила свои инвестиции в новые ветропарки и вышла из сектора электроэнергии в таких ключевых регионах, как Европа и Китай. Это говорит о том, что компания, возможно, пытается минимизировать риски, связанные с неопределенностью в политике по декарбонизации и регулированию в сфере энергоснабжения.

Норвежская Equinor также не осталась в стороне от этой тенденции. Снижая инвестиции в возобновляемые источники энергии, компания демонстрирует, что традиционные углеводороды все еще занимают центральное место в ее бизнес-модели, несмотря на глобальные призывы к более устойчивому развитию.

Сокращение расходов на климатические проекты на 8% — это тревожный сигнал о том, что краткосрочные экономические стимулы берут верх над долгосрочными целями по борьбе с изменением климата.

Аналитик Рохан Боватер из Accela Research подчеркивает, что этот сдвиг вызван геополитическими факторами, которые создают неопределенность и снижают стимулы для перехода к более чистым источникам энергии.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.



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