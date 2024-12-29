Стало известно, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат ГД Оксана Дмитриева в интервью NEWS.ru спрогнозировала, что средняя заработная плата в России в 2025 году вырастет на 15-17%.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Она объяснила этот рост рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда.

Однако, по её словам, индексация пенсий и социальных пособий будет значительно отставать от темпов роста средней заработной платы.

"В 2025 году рост средней заработной платы составит примерно 15-17%. Но индексация пенсий и пособий не будет соответствовать не только инфляции, но и росту зарплат", — заявила Дмитриева.

Она также отметила, что безработица останется на рекордно низком уровне, а в ряде отраслей экономики продолжится дефицит работников. Это, по её мнению, приведет к усилению конкуренции среди работодателей, что будет способствовать росту заработных плат, опережающих инфляцию.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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