Стало известно, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Депутат ГД Оксана Дмитриева в интервью NEWS.ru спрогнозировала, что средняя заработная плата в России в 2025 году вырастет на 15-17%.
Она объяснила этот рост рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда.
Однако, по её словам, индексация пенсий и социальных пособий будет значительно отставать от темпов роста средней заработной платы.
"В 2025 году рост средней заработной платы составит примерно 15-17%. Но индексация пенсий и пособий не будет соответствовать не только инфляции, но и росту зарплат", — заявила Дмитриева.
Она также отметила, что безработица останется на рекордно низком уровне, а в ряде отраслей экономики продолжится дефицит работников. Это, по её мнению, приведет к усилению конкуренции среди работодателей, что будет способствовать росту заработных плат, опережающих инфляцию.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.
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