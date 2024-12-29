Европа и Азия готовятся к битве за российский СПГ

Агентство Bloomberg сообщает, что европейские страны вступают в жёсткую конкуренцию с азиатскими державами за российский сжиженный природный газ (СПГ).
В текущем году Европейский союз увеличил закупки российского СПГ до рекордных показателей, несмотря на отдельные призывы к введению эмбарго. Тем не менее, полный запрет на импорт пока не введён.
Эксперты прогнозируют, что соперничество между Европой и Азией за энергоресурсы из России будет усиливаться. К началу зимы запасы газа в Европе сократились до 75% от максимального объёма, что произошло на месяц раньше по сравнению с предыдущим годом.
Этот факт вызывает обеспокоенность, так как он ставит под угрозу не только завершение текущего отопительного сезона, но и подготовку к 2025 году.
Кроме того, в публикации отмечается, что Россия может продолжать поставки газа в Европу через Турцию, даже если транзит через Украину будет прекращён.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения . Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади.
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