Молдавия жёстко отреагировала на решение Газпрома перекрыть газовый кран

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны изучают возможные ответные меры на решение "Газпрома" полностью прекратить поставки газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Как сообщает издание "Прайм", в своём выступлении Речан осудил действия российской компании, назвав их "репрессивной тактикой", и подчеркнул, что Кишинёв не признаёт задолженность перед Россией.

Напомним, что "Газпром" ранее объявил о полном прекращении поставок газа в Молдавию с 8:00 утра 1 января, ссылаясь на долги "Молдовагаза".

По словам премьер-министра, молдавское правительство рассматривает возможность обращения в международный арбитраж для защиты национальных интересов.

Кроме того, Речан отметил, что страна готова к любому развитию событий: планируется обеспечить альтернативные поставки газа и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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