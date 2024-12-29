Раскрыт реальный уровень безработицы в России

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, в ноябре 2024 года уровень безработицы в России остался на отметке октября и составил 2,3%.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

В аналитических материалах ведомства указано, что 1,8 млн россиян старше 15 лет соответствовали критериям безработных по методологии Международной организации труда.

Женщины составили 47,8% от общего числа безработных. Однако их уровень безработицы был ниже мужского: 2,3% против 2,4%. Среди 1,8 млн безработных основную часть составляют городские жители (1,1 млн), а доля сельских жителей составляет 0,7 млн. При этом безработица в сельской местности заметно выше — 4% по сравнению с 1,8% в городах.

Молодёжь до 25 лет составляет 19,2% от числа безработных, тогда как люди старше 50 лет — 24,7%. Кроме того, 27% безработных не имели предыдущего опыта работы.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.



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