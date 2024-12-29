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Новый год у Молдавии начнётся с отключения российского газа

1:18
Экономика

С 1 января 2025 года "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию. Причиной такого решения стали долги, накопленные молдавской стороной.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Szocs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Молдавии

По заявлению компании, молдавский оператор "Молдовагаз" регулярно нарушает свои обязательства по оплате поставок. В "Газпроме" подчеркнули, что подобное поведение является серьезным нарушением условий действующего контракта.

Для урегулирования ситуации "Газпром" направил официальное уведомление молдавской стороне. В нем говорится, что поставки будут ограничены до тех пор, пока Молдавия не выполнит свои финансовые обязательства и не получит от компании новое письменное уведомление, передает РБК.

Это решение грозит серьезными последствиями для Молдавии, особенно в зимний период. Газоснабжение — ключевой фактор для отопления и работы предприятий. Власти страны уже заявили о несогласии с этим шагом, но пока неизвестно, как будет решаться этот кризис.

Эксперты предполагают, что у сторон остается шанс на переговоры. Однако времени до января остается все меньше, и альтернативные варианты обеспечения газом пока выглядят неясными.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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