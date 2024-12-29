Европа готовится к новым испытаниям: запасы газа на исходе

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские страны сталкиваются с растущей конкуренцией за сжиженный природный газ (СПГ), в том числе российский, со стороны азиатских стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

По данным Bloomberg, в этом году Евросоюз закупил рекордное количество российского СПГ, несмотря на политические призывы ввести эмбарго. На сегодняшний день такого запрета на уровне ЕС нет, что позволяет продолжать поставки.

Запасы газа под угрозой

По информации агентства, запасы газа в Европе снизились до 75% уже в конце декабря. Для сравнения, в прошлом году этот уровень был достигнут на месяц позже. Такой тренд вызывает тревогу не только в контексте текущего отопительного сезона, но и с точки зрения подготовки к зиме 2025 года.

"Это тревожный знак, не только для того, что осталось от отопительного сезона, но и для усилий по накоплению запасов позднее, в 2025 году", — отмечается в публикации.

Конкуренция с Азией

Рынок СПГ становится ареной глобальной борьбы. Азиатские страны, особенно Китай и Япония, активно наращивают закупки, что приводит к увеличению цен и снижению доступности топлива для европейских потребителей. Россия, являясь одним из ключевых поставщиков, играет важную роль в этом процессе.

Политика или экономика?

Несмотря на критику в адрес продолжения сотрудничества с Россией, для Европы вопрос поставок СПГ остается в большей степени экономическим, чем политическим. Стабильность энергоснабжения критически важна для поддержания промышленности и комфортной жизни граждан.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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