Нехватка деталей тормозит производство новых самолётов в России

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России накопились десятки недостроенных самолетов, и причина тому — нехватка комплектующих.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

На заводах ПАО "Яковлев", входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), на начало 2024 года не завершено строительство около 20 ближнемагистральных самолетов SJ-100, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на данные предприятия.

Сборка приостановлена из-за дефицита деталей

Проблема кроется в отсутствии отечественных аналогов ключевых компонентов. В сложившейся ситуации корпорация решила завершить производство самолетов на промежуточной стадии. Это позволит оперативно достроить лайнеры, как только необходимые детали станут доступны, и ускорить их поставку авиакомпаниям.

Испытания без сертифицированных двигателей

Особое внимание уделяется двигателям: российские ПД-8, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), еще не сертифицированы. Испытания самолетов SJ-100 пока проводят с использованием двигателей SaM-146, созданных совместно Россией и Францией. Однако после начала спецоперации на Украине зарубежные партнеры отказались от дальнейшего обслуживания этих комплектующих, что осложнило процесс.

МС-21 также в ожидании комплектующих

Подобная ситуация сложилась и с самолетами МС-21. Источники издания отмечают, что ни один из этих лайнеров, предназначенных для авиакомпаний, пока не совершил первого полета.

Нехватка комплектующих стала серьезным вызовом для российской авиации, но принятие мер по локализации производства и поиску новых решений может в перспективе изменить ситуацию.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Дета́ль — изготовленное, изготавливаемое или же подлежащее изготовлению изделие, являющееся частью изделия, машины или же какой-либо технической конструкции, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-либо сборочных операций.



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