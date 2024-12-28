Новый закон упростит россиянам доступ к банковским операциям

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает доступ граждан к банковским услугам. Теперь открыть рублевый вклад или оформить кредит можно, не выходя из дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек, использующий банковскую карту для совершения покупок онлайн

Как это работает?

Для получения услуг достаточно подтвердить личность через единую биометрическую систему. Закон предусматривает использование уже существующих онлайн-сервисов: сайтов и мобильных приложений банков. Это значит, что создавать новые платформы для этих целей не потребуется.

Почему это важно?

Принятые поправки имеют две ключевые задачи:

Популяризация биометрии. Закон направлен на расширение использования единой биометрической системы, что сделает дистанционные операции более доступными. Оптимизация банковской нагрузки. Упрощение процессов сократит объем работы банков, связанный с очным обслуживанием клиентов.

Что это даст клиентам?

Новые правила открывают возможности:

Открывать счета без визита в офис банка.

Подавать заявки на кредиты полностью онлайн.

Сокращать время на оформление финансовых операций.

Возможные риски

Некоторые эксперты указывают на вопросы безопасности биометрических данных. Однако использование единой системы с централизованным управлением должно минимизировать риски.

Таким образом, закон делает банковские услуги удобнее и доступнее для россиян, одновременно стимулируя внедрение современных технологий.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.



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