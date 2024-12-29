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Трамп пригрозил лишить финансирования все общественные СМИ США

1:34
Экономика

Ни одно американское СМИ не вызывало такого гнева у избранного президента США, как Корпорация общественного вещания — некоммерческая организация, основанная федеральным законом в 1967 году для распределения финансирования среди общественных медиа, таких как PBS и NPR.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

"Больше никаких денег для NPR, это полнейшая афера! — написал Дональд Трамп в посте на Truth Social в апреле. — Они — либеральная машина по дезинформации. Ни одного доллара!" 

Еще в марте 2017 года он предложил Конгрессу уменьшить бюджет Корпорации общественного вещания в своем первом предложении бюджета на время президентства, и этот призыв звучал на протяжении всего его срока, пишет The Guardian.

В ответ на попытки сократить финансирование общественных СМИ в 2020 году генеральный директор PBS Паула Кергер сделала заявление:

"PBS и наши участники получили поддержку Конгресса от обеих партий благодаря жизненно важной роли, которую общественное телевидение играет в домах и сообществах по всей стране. На протяжении 50 лет PBS служит надежным источником образовательных и заставляющих критически мыслить программ, включая инициативы по подготовке детей к школе, поддержку учителей и воспитателей, информирование о безопасности и обучение на протяжении всей жизни на вещательных и цифровых платформах".

Уточнения

Сре́дства ма́ссовой информа́ции (акрон. СМИ, в отличие от сре́дств ма́ссовой коммуника́ции, аббрев. СМК) — совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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