Госдума рассмотрит законопроект о выплатах на отопление для пожилых граждан

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуму внесут законопроект о выплате 10 тысяч рублей пожилым людям для покупки дров на отопление.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Эти выплаты предназначены для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без централизованного отопления.

Политолог Станислав Бышок отметил в интервью NewsInfo. Ru, что партийная принадлежность не имеет значения, поскольку идея поддержки людей в удаленных регионах находит поддержку у большинства партий.

Инициатива выглядит разумно: сумма выплат небольшая, но проблема действительно существует. В регионах с недостаточным транспортным сообщением такие выплаты могут стать важной поддержкой для пенсионеров и работающих граждан.

Бышок считает, что если в бюджете есть средства, законопроект будет принят. Сумма выплат незначительна, и если такая мера помогает решить проблему, то это оправданно. Выплаты финансируются из государственного бюджета, что может сказаться на поддержке действующей власти.

Бышок указал, что популизм нередко воспринимается негативно, однако такие меры вызывают положительные отклики у значительной части общества. Поддержка существует и не принесет вреда: граждане смогут использовать деньги на свои нужды.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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