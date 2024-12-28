Турция готовится к запуску АЭС Аккую в 2025 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запуск первого реактора АЭС "Аккую" позволит удовлетворить около 2,5% потребностей Турции в электроэнергии, как сообщил министр энергетики республики Алпарслан Байрактар.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэс

После ввода в эксплуатацию АЭС Турция сможет сократить импорт газа на 7-7,5 млрд кубометров в год и снизить выбросы углекислого газа на 35 млн тонн, пишет ixbt.com.

Первый энергоблок АЭС "Аккую", который изначально планировался к запуску в октябре 2024 года, теперь ожидается в 2025 году. Также будут приняты решения по строительству двух новых АЭС — одна в черноморской провинции Синоп, другая во Фракии на европейской стороне страны.

2025 год станет для Турции годом ключевых решений.

Напоминаем, что в Турции строятся четыре атомных блока мощностью по 1200 МВт, которые должны начать функционировать до конца 2028 года. Проект реализует компания "Росатом" (Россия).

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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