Транзит газа через Украину — приближается критический момент для Европы

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будущее транзита российского газа через Украину в Европу под угрозой, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Если соглашение не будет достигнуто до 31 декабря, подача газа может прекратиться.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и компании из Центральной Европы требуют продолжения газовых поставок.

Будапешт (Венгрия) и Братислава (Словакия) сильно зависят от дешевого газа от "Газпрома", что противоречит намерениям ЕС сократить зависимость от российских энергетических ресурсов.

За три дня до окончания срока действия соглашения риторика стала более жесткой. Зеленский обвинил Фицо в том, что тот заключает скрытые соглашения с Путиным. Фицо в ответ пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Зеленский заявил, что не позволит транзит российского газа после окончания действующего соглашения. Он отметил, что будет готов принимать газ из других стран.

Прекращение транзита может сделать украинскую газотранспортную систему уязвимой. Это создаст технические сложности для отопления домов зимой.

Вопросы рисков для инфраструктуры обсуждаются в рамках дипломатических переговоров. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что переговоры все еще идут. Нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в последний момент.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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