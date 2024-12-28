Инфляция и кредитование — как они влияют на ключевую ставку

Участники обсуждения ключевой ставки Центробанка России (ЦБ) заявили, что если к следующему заседанию совета директоров инфляция не начнет снижаться, а рост кредитования возобновится, то ключевая ставка может быть повышена.
Об этом сообщается в резюме, опубликованном 28 декабря после заседания совета директоров ЦБ, пишут "Известия".
Отмечается, что базовая инфляция в октябре-ноябре увеличилась с 7,6% в III квартале до 10,9%, и с начала года большинство показателей устойчивой инфляции достигли максимума.
В документе также подчеркивается, что при сохранении текущей ставки возможен дальнейший рост кредитования, а инфляция может продолжать расти, как указала Газета.Ru.
20 декабря совет директоров ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, уточнив, что денежно-кредитные условия стали более жесткими, чем ожидалось в октябре.
Позже, 24 декабря, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с "Известиями" предположил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в 2025 году, когда начнет проявляться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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