Инфляция и кредитование — как они влияют на ключевую ставку

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Участники обсуждения ключевой ставки Центробанка России (ЦБ) заявили, что если к следующему заседанию совета директоров инфляция не начнет снижаться, а рост кредитования возобновится, то ключевая ставка может быть повышена.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Об этом сообщается в резюме, опубликованном 28 декабря после заседания совета директоров ЦБ, пишут "Известия".

Отмечается, что базовая инфляция в октябре-ноябре увеличилась с 7,6% в III квартале до 10,9%, и с начала года большинство показателей устойчивой инфляции достигли максимума.

В документе также подчеркивается, что при сохранении текущей ставки возможен дальнейший рост кредитования, а инфляция может продолжать расти, как указала Газета.Ru.

20 декабря совет директоров ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, уточнив, что денежно-кредитные условия стали более жесткими, чем ожидалось в октябре.

Позже, 24 декабря, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с "Известиями" предположил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в 2025 году, когда начнет проявляться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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