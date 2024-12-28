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Уникальная находка для коллекционеров — Италия готовится к запуску новой монеты в 7 евро

1:39
Экономика

С 1 января 2025 года в Италии появится монета номиналом 7 евро.

Монета в 7 евро
Фото: lagazzettadiviareggio.it is licensed under Free More info
Монета в 7 евро

Она будет предназначена исключительно для использования в банкоматах, сообщает lagazzettadiviareggio. it.

Евро был введен в 2002 году и стал основной валютой в Европе. Он объединил экономики разных стран и создал общую денежную систему.

С момента появления евро на финансовом рынке произошло много изменений. Правительство обещало сдерживание инфляции — на свет появился новый тираж монеты. Монета в 7 евро считается революционной и необычной, вызвавшей интерес и обсуждения среди населения.

Эта монета обладает юридической силой и может использоваться наравне с другими монетами. Ограниченный тираж делает её особенно привлекательной. Номинал 7,50 евро выбран для того, чтобы подчеркнуть связь с историей и культурным наследием.

Хотя монета будет изготавливаться в Италии, она будет встречаться не часто из-за ограниченного тиража. Найти её в карманах граждан будет непросто, что делает её идеальной для коллекционеров. Всего будет выпущено 25 000 экземпляров.

Приобрести монету можно будет только в Португалии через Banco de Portugal.

Рыночная стоимость монеты может колебаться в зависимости от спроса среди коллекционеров.

Инвестиция в эту монету может стать небольшой, но перспективной и прибыльной возможностью.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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