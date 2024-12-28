Уникальная находка для коллекционеров — Италия готовится к запуску новой монеты в 7 евро

С 1 января 2025 года в Италии появится монета номиналом 7 евро.
Она будет предназначена исключительно для использования в банкоматах, сообщает lagazzettadiviareggio. it.
Евро был введен в 2002 году и стал основной валютой в Европе. Он объединил экономики разных стран и создал общую денежную систему.
С момента появления евро на финансовом рынке произошло много изменений. Правительство обещало сдерживание инфляции — на свет появился новый тираж монеты. Монета в 7 евро считается революционной и необычной, вызвавшей интерес и обсуждения среди населения.
Эта монета обладает юридической силой и может использоваться наравне с другими монетами. Ограниченный тираж делает её особенно привлекательной. Номинал 7,50 евро выбран для того, чтобы подчеркнуть связь с историей и культурным наследием.
Хотя монета будет изготавливаться в Италии, она будет встречаться не часто из-за ограниченного тиража. Найти её в карманах граждан будет непросто, что делает её идеальной для коллекционеров. Всего будет выпущено 25 000 экземпляров.
Приобрести монету можно будет только в Португалии через Banco de Portugal.
Рыночная стоимость монеты может колебаться в зависимости от спроса среди коллекционеров.
Инвестиция в эту монету может стать небольшой, но перспективной и прибыльной возможностью.
Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).
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