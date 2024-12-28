Сбербанк и Т-банк начинают тестирование цифрового рубля

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

К пилотному проекту по цифровому рублю с участием реальных клиентов присоединились два крупных банка – Сбербанк и Т-банк.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Как сообщает РБК, они начали участвовать в проекте почти через полтора года после его старта, который был посвящен внедрению цифровой национальной валюты.

Теперь ограниченное число их клиентов сможет осуществлять переводы и платежи с использованием цифрового рубля.

Банк России начал тестирование технологии цифрового рубля с реальными деньгами среди ограниченного круга клиентов с 15 августа 2023 года.

В этом процессе принимали участие 12 банков (ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Транскапиталбанк, банк "Дом.PФ", "Синара", "Ингосстрах", "Ак Барс"), а также еще 23 учреждения находились на стадии подключения к пилоту, включая Сбер и Т-банк.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и в зависимости от контекста.



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