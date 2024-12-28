Итальянские производители просекко фиксируют исторические показатели

В 2024 году в Италии было произведено 660 миллионов бутылок просекко, что на 7% выше уровня 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

Об этом сообщает Wine News. Консорциум Prosecco DOC оценил общую потребительскую стоимость данного игристого вина в €3,6 миллиарда.

Президент Prosecco DOC Джанкарло Гвидолин отметил, что сегодня продукция под брендом DOC составляет почти 25% от общего объема итальянского винного производства в категории PDO. Особенно его удивил рост производства Prosecco Doc Rose, который увеличился на 20%, достигнув 60 миллионов бутылок.

Согласно информации, опубликованной в августе, производство просекко в Италии возросло на 12,6%, установив исторические рекорды.

В июле было произведено 513,5 тысячи гектолитров просекко, что стало вторым наибольшим объемом за всю историю DOC. Общий объем производства за период с января по июль 2024 года составил 2,8 миллиона гектолитров, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Просе́кко (итал. Prosecco, вен. Proseco, словен. Prosec) — итальянское вино, сухое, игристое.



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