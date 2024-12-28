Аргентинский песо: взлёт, который может обернуться крахом

В 2024 году аргентинский песо неожиданно стал самой укрепившейся валютой в мире, пишет Financial Times.
По данным Банка международных расчетов, которые обработала консалтинговая компания GMA Capital, за 11 месяцев песо вырос на 44% относительно корзины валют торговых партнеров. Это произошло даже на фоне трехзначной инфляции внутри страны.
На втором месте по росту оказалась турецкая лира, прибавившая 21,2%. Тем не менее, успех песо омрачен сложной ситуацией в Аргентине.
Рост курса песо особенно заметен на легальном и нелегальном параллельных валютных рынках. Здесь аргентинцы активно покупают доллары из-за ограничений на доступ к официальному курсу обмена. При этом так называемый "голубой доллар" (Dólar Blue) вырос почти вдвое в долларовом выражении — с $500 в декабре 2023 года до $990 в октябре 2024-го.
Однако стоит помнить, что на протяжении семи лет до этого песо стабильно обесценивался, что существенно сказалось на экономике.
Одним из факторов текущего укрепления стала политика нового президента Хавьера Милея, которого называют "экономистом с бензопилой". Однако валютные резервы Центрального банка Аргентины практически опустошены из-за активной поддержки песо. Регулятор пытается восстановить запасы, но аналитики опасаются серьезных проблем.
Рамиро Бласкес, руководитель исследований BancTrust, предупреждает: в случае внешних шоков, например, если в соседней Бразилии продолжится падение реала или США повысят тарифы, спрос на доллары резко возрастет. Это может спровоцировать внезапную девальвацию, сообщает РБК.
Эксперты сомневаются в долгосрочной устойчивости текущей валютной политики. Мартин Рапетти, директор аналитического центра в Аргентине, считает, что сохранение сильного курса песо в 2025 году маловероятно. Он полагает, что "настоящее испытание" начнется, когда президент Милей выполнит обещание об отмене валютного контроля к концу 2025 года.
Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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