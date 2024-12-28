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Аргентинский песо: взлёт, который может обернуться крахом

2:29
Экономика

В 2024 году аргентинский песо неожиданно стал самой укрепившейся валютой в мире, пишет Financial Times.

Флаг Аргентины
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Флаг Аргентины

По данным Банка международных расчетов, которые обработала консалтинговая компания GMA Capital, за 11 месяцев песо вырос на 44% относительно корзины валют торговых партнеров. Это произошло даже на фоне трехзначной инфляции внутри страны.

На втором месте по росту оказалась турецкая лира, прибавившая 21,2%. Тем не менее, успех песо омрачен сложной ситуацией в Аргентине.

Параллельные рынки и зарплаты

Рост курса песо особенно заметен на легальном и нелегальном параллельных валютных рынках. Здесь аргентинцы активно покупают доллары из-за ограничений на доступ к официальному курсу обмена. При этом так называемый "голубой доллар" (Dólar Blue) вырос почти вдвое в долларовом выражении — с $500 в декабре 2023 года до $990 в октябре 2024-го.

Однако стоит помнить, что на протяжении семи лет до этого песо стабильно обесценивался, что существенно сказалось на экономике.

Политика и риски

Одним из факторов текущего укрепления стала политика нового президента Хавьера Милея, которого называют "экономистом с бензопилой". Однако валютные резервы Центрального банка Аргентины практически опустошены из-за активной поддержки песо. Регулятор пытается восстановить запасы, но аналитики опасаются серьезных проблем.

Рамиро Бласкес, руководитель исследований BancTrust, предупреждает: в случае внешних шоков, например, если в соседней Бразилии продолжится падение реала или США повысят тарифы, спрос на доллары резко возрастет. Это может спровоцировать внезапную девальвацию, сообщает РБК.

Будущее песо

Эксперты сомневаются в долгосрочной устойчивости текущей валютной политики. Мартин Рапетти, директор аналитического центра в Аргентине, считает, что сохранение сильного курса песо в 2025 году маловероятно. Он полагает, что "настоящее испытание" начнется, когда президент Милей выполнит обещание об отмене валютного контроля к концу 2025 года.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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