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Татарстан готовится к строительству завода мощностью 1 млн тонн терефталевой кислоты

0:49
Экономика

В Нижнекамском районе Татарстана планируют строительство завода по производству терефталевой кислоты.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Строительные работы должны начаться в конце 2024 года, как сообщила руководитель АИР РТ Талия Минуллина, слова которой приводит РБК Татарстан.

Ожидаемый объем инвестиций в проект составит 109,5 млрд рублей, а мощность завода будет равна 1 млн тонн продукции в год.

Строительство завода планируется завершить в течение 5 лет.

Терефталевую кислоту в основном используют для синтеза полиэтилентерефталата, который затем применяется в производстве текстильных полиэфирных волокон и упаковочных материалов, включая изделия для пищевой промышленности.

Уточнения

Терефта́левая кислота́ (ТФК, 1,4-бензолдикарбоновая кислота) — двухосновная дикарбоновая ароматическая кислота с пара-расположением карбоксильных групп.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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