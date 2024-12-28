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Русснефть ставит амбициозные цели по добыче нефти

1:15
Экономика

"Русснефть" планирует увеличить добычу нефти на 80 тысяч тонн в 2025 году.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Об этом сообщил президент компании Евгений Толочек в корпоративном издании "Время Русснефти", пишет "Интерфакс".

По итогам текущего года нефтедобыча компании составила 6,092 млн тонн, что подразумевает, что бизнес-план "Русснефти" на следующий год предполагает рост до 6,172 млн тонн.

Этот символический прирост в первую очередь должен быть достигнут за счет увеличения добычи на крупном Восточно-Каменном месторождении, запасы которого оцениваются в 60 млн тонн.

Промышленное освоение месторождения началось в 2024 году: компания уже пробурила 37 скважин и в ноябре ввела в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти (УПН).

В 2025 году "Русснефть" рассчитывает выйти на уровень бурения около 130 скважин, что позволит обеспечить прирост дополнительной добычи приблизительно на 700 тысяч тонн нефти.

Уточнения

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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