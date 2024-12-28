Четверть россиян потеряли интерес к своей профессии

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию "Профи.ру", каждый второй россиянин (55%) периодически задумывается о радикальной смене профессии.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Как пишет Газета.Ru, основным фактором, подталкивающим к поиску новой работы, стала неудовлетворенность зарплатой — 40% опрошенных указали, что именно финансовый аспект является решающим. Треть участников исследования (35%) жалуются на отсутствие карьерных перспектив, а 30% признались, что не справляются с постоянным стрессом на работе.

Интересно, что четверть опрошенных полностью утратили профессиональную мотивацию, а каждый пятый сталкивается с токсичной атмосферой в коллективе. Смена жизненных приоритетов подтолкнула 15% участников к пересмотру своего карьерного пути, а 10% обеспокоены устареванием своих профессиональных навыков.

Уточнения

Аспе́кт (от лат. aspectus «вид, облик; взгляд, точка зрения») — одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определённой точки зрения.



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