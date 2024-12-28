Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моржи – тяжело больные люди. Почему опасно нырять в ледяную воду?
Справляемся с фрустрацией: методы борьбы с состоянием неудовлетворенности
Разоблачение популярных мифов о росте волос
Накачайте ягодицы без приседаний: эффективное упражнение для лентяев
Как отучить собаку кусаться: простые способы справиться с агрессией
Модные трюки, которые сделают ваш стиль уникальным этой зимой
Как приготовить яичницу без подгоревших краёв
Чудо-растение для дома и сада: почему все выбирают абутилон
В Приморье в течение года завезли рекордное количество авто из Японии, Южной Кореи и Китая

Четверть россиян потеряли интерес к своей профессии

0:54
Экономика

Согласно исследованию "Профи.ру", каждый второй россиянин (55%) периодически задумывается о радикальной смене профессии.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Как пишет Газета.Ru, основным фактором, подталкивающим к поиску новой работы, стала неудовлетворенность зарплатой — 40% опрошенных указали, что именно финансовый аспект является решающим. Треть участников исследования (35%) жалуются на отсутствие карьерных перспектив, а 30% признались, что не справляются с постоянным стрессом на работе.

Интересно, что четверть опрошенных полностью утратили профессиональную мотивацию, а каждый пятый сталкивается с токсичной атмосферой в коллективе. Смена жизненных приоритетов подтолкнула 15% участников к пересмотру своего карьерного пути, а 10% обеспокоены устареванием своих профессиональных навыков.

Уточнения

Аспе́кт (от лат. aspectus «вид, облик; взгляд, точка зрения») — одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определённой точки зрения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство
Домашние животные
Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Последние материалы
Модные трюки, которые сделают ваш стиль уникальным этой зимой
Как приготовить яичницу без подгоревших краёв
Чудо-растение для дома и сада: почему все выбирают абутилон
В Приморье в течение года завезли рекордное количество авто из Японии, Южной Кореи и Китая
Останки уникального вида кошек размером с ладонь нашли в Китае
Более 1,5 миллиона детей в Великобритании учатся в школах, которым нужен капремонт
Турист получил травму на опасной платформе. Кому грозит срок?
Катарина Гербольдт уверена, что отбор для участия в олимпийской квалификации будет жёстким
Живая ёлка в доме: советы по выбору и уходу, чтобы праздники стали ярче
Преимущества гидрогелевых масок для лица и как выбрать лучшую для себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.