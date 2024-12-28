Газ в Европе резко подорожал на фоне заявления Владимира Путина

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на газ в Европе резко выросли после заявления президента России Владимира Путина о прекращении транзита через Украину. Голландские фьючерсы, которые служат эталоном для европейского газа, подорожали на 3,38%, достигнув €47,27 за 1 МВт·ч.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Динамика цен и ситуация с запасами газа

27 декабря фьючерсы на газ в Европе продемонстрировали рост на 5%, что стало рекордом недели, сообщает Bloomberg. В то же время, уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы опустился ниже 75%. Это создает дополнительное давление на рынок.

Заявление Путина и его последствия

Путин жестко раскритиковал Киев за отказ продлить контракт, подчеркнув, что это решение больше вредит Европе, чем России.

"И так ситуация сложная — цены уже достигли $500 за тысячу кубометров", — заявил он.

Президент добавил, что без "Газпрома" договориться о транзите газа через Украину практически невозможно, так как у компании уже есть долгосрочные контракты до 2035 и 2049 годов. Их изменение потребует сложных процедур, которые сейчас нереализуемы.

По словам Путина, Киев, действуя в ущерб европейским интересам, обратился к другим компаниям, чтобы заменить украинский "Нафтогаз" в транзитных соглашениях. Однако Москва исключает возможность такой замены.

Стратегическая значимость газа

Европейский газовый рынок вновь сталкивается с неопределенностью, которая усиливается из-за политических факторов и недостаточных запасов. Эта ситуация подчеркивает уязвимость энергетической системы Европы перед зимним сезоном.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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